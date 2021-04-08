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Haberler Gündem Fahrettin Altun'dan İtalya Başbakanı Draghi'ye sert tepki

'dan Başbakanı Draghi'ye sert tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , Başbakanı 'nin Cumhurbaşkanı 'a yönelik sözleriyle ilgili "Diplomaside yeri olmayan bu üslubu şiddetle kınıyoruz. Diktatör arayan İtalya tarihine baksın." ifadesini kullandı.

Fahrettin Altun'dan İtalya Başbakanı Draghi'ye sert tepki
AA

09.04.2021, 01:29

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleriyle ilgili "Diplomaside yeri olmayan bu üslubu şiddetle kınıyoruz. Diktatör arayan İtalya tarihine baksın." ifadesini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından İtalyanca yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İtalya'nın atanmış Başbakanı, Türk halkının yüzde 52 oy oranıyla Cumhurbaşkanı olarak seçtiği sayın Recep Tayyip Erdoğan'a 'diktatör' diyerek haddini aşmıştır. Diplomaside yeri olmayan bu üslubu şiddetle kınıyoruz. Diktatör arayan İtalya tarihine baksın."

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