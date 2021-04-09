Başkan Erdoğan'dan Prens Philip için taziye mesajı

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan hayatını kaybeden İngiltere Prensi Philip için yayınladığı taziye mesajında "Prens Philip'in vefatı üzerine ülkem ve Türk milleti adına en derin taziyelerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Prens Philip'in Windsor Kalesi'nde hayatını kaybettiği belirtildi. Prens Philip, 16 Şubat'ta Kral 7. Edward Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

ENFEKSİYON TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

Rahatsızlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgisinin bulunmadığı açıklanan Prens Philip'in birkaç gün hastanede kalacağı ve enfeksiyon tedavisi göreceği bilgisi paylaşılmıştı.

Prens Philip, kalp ameliyatının ardından taburcu edilmiş, ancak bir süre sonra yeniden Kral 7. Edward Hastanesine götürülmüş ve 28 gün süren tedavisinin ardından 16 Mart'ta tedavisi tamamlanmıştı.

Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip hayatını kaybetti