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Bursluluk ve Adaylık Kaldırma Sınavı ertelendi

Bakanı Selçuk, 25 Nisan'da yapılacak bursluluk sınavı ve Adaylık Kaldırma Sınavı'nın ertelendiğini duyurdu. Okulların son durumuna ilişkin kararın gelecek hafta değerlendirileceğine işaret etti.

Bursluluk ve Adaylık Kaldırma Sınavı ertelendi

09.04.2021, 08:30

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, HaberTürk TV'de gündeme dair soruları cevapladı. Bakan Selçuk, 1 milyon öğrenciyi ilgilendiren bursluluk sınavlarının ertelendiğini duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, merakla beklenen "okullar kapanacak mı?" sorusunu yanıtladı. Değerlendirmelerin yapıldığını söyledi:

"Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu verileri dikkate alınarak nasıl yorumlanacağı yeni kararların ne olacağı konusunda değerlendirmeler yapılıyor"

BURSLULUK SINAVI ERTELENDİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 25 Nisan'da yapılacak öğrencilerin bursluluk sınavı ve yeni başlayacak öğretmenlerin Adaylık Kaldırma Sınavı'nın ertelendiğini duyurdu.

LGS'DE SORULAR NASIL OLACAK?

Bakan Selçuk, Haziran ayında yapılacak LGS sınavıyla ilgili de konuştu. "Öğrenciler tüm müfredattan sorumlu olacak" dedi.

"Bu sınavda müfredatın tamamından sorumlular. Dil bilgisi olmayacak. Soruların uzunluğu ile ilgili paragraf soruların daha kısaldığını göreceksiniz. Sınav sadece dil bilgisi açısından farklı, daha kısa sorular olacak"

"125 BİN ÖĞRETMEN DAHA AŞILANACAK"

Milli Eğitim Bakanı, köy öğretmenlerinden sonra 125 bin öğretmenin daha aşılanacağını açıkladı.

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