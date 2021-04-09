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Milli Eğitim Bakanı'ndan LGS paylaşımı! Örnek sorular erişime açıldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından son dakika paylaşımda bulundu. LGS'ye girecek öğrenciler için açıklama yapan Bakan Selçuk, nisan ayı örnek sorularının da erişime açıldığını belirtti. İşte Bakan Selçuk'un LGS paylaşımı ve açıklamaları...

09.04.2021, 10:59