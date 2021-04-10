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Haberler Gündem Burdur'da 3.5 büyüklüğünde deprem

'da 3.5 büyüklüğünde deprem

'dan son dakika deprem haberi geldi. 'ndan alınan bilgilere göre Burdur'daki depremin büyüklüğü 3.5 olarak ölçüldü.

Burdur'da 3.5 büyüklüğünde deprem

10.04.2021, 11:43

Son dakika... İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre merkez üssü Burdur'un Düğer köyü olan deprem saat 10.53'te meydana geldi.

Yerin 6.33 kilometre derinliğinde olan deprem, kent merkezi ve çevresinde de hafif şekilde hissedildi.

Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

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