  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Huber Köşkü'nde Başkan Erdoğan-Zelenskiy görüşmesi

Huber Köşkü'nde Başkan Erdoğan-Zelenskiy görüşmesi

Son dakika haberine göre; Başkan ile Devlet Başkanı arasındaki kritik görüşme başladı. Basına kapalı zirve Huber Köşkü'nde gerçekleşiyor. Toplantının ardından ortak basın toplantısı düzenlenmesi bekleniyor.

Huber Köşkü'nde Başkan Erdoğan-Zelenskiy görüşmesi

10.04.2021, 16:02 Güncelleme Tarihi: 10.04.2021, 16:03

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 9'uncusu gerçekleştirilecek Ukrayna-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi Toplantısı için Huber Köşkü'ne geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Huber Köşkü'nde baş başa görüşmesi başladı. Görüşmenin ardından iki lider heyetleriyle Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Oturumunu gerçekleştirecek.

Erdoğan ve Zelenskiy'nin daha sonra ortak basın toplantısı yapması bekleniyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Huber Köşkü'nde Başkan Erdoğan-Zelenskiy görüşmesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.