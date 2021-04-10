Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 9'uncusu gerçekleştirilecek Ukrayna-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi Toplantısı için Huber Köşkü'ne geldi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Huber Köşkü'nde baş başa görüşmesi başladı. Görüşmenin ardından iki lider heyetleriyle Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Oturumunu gerçekleştirecek.
Erdoğan ve Zelenskiy'nin daha sonra ortak basın toplantısı yapması bekleniyor.
Huber Köşkü'nde Başkan Erdoğan-Zelenskiy görüşmesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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