Sedat Peker grubuna operasyon: 52 gözaltı

İSTANBUL merkezli 5 ilde Sedat Peker ve adamlarına yönelik düzenlenen operasyonda 52 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 16 tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 9 şarjör, 3 av tüfeği, 54 delici ve kesici alet, 2 çelik yelek, bin 270 fişek, 332 kartuş, 8 telsiz, uzun namlulu silah dürbünü, çok sayıda çek-senet ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sedat Peker ve adamlarının 2018-2019 yılları arasında başta "Nitelikli yağma", "Kasten yaralama", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Tehdit" ve "Rüşvet" gibi suçlar olmak üzere 24 farklı eyleme karıştığını tespit etti. Harekete geçen ekipler, dün saat 06.00'da İstanbul, Ankara, Kocaeli, Trabzon ve Hatay'da eş zamanlı olarak 121 adrese baskın düzenledi. Gözaltına alınan 52 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

INTERPOL DE PEŞİNE DÜŞTÜ

YAKLAŞIK 1.5 yıl önce Karadağ'a gittiği bilinen Sedat Peker'in buradan Kuzey Makedonya'ya geçtiği, 18 Ocak 2021'de sınır dışı edilmesi üzerine sığındığı Kosova'da Ademovski ismiyle sahte pasaport çıkarıp tekrar Kuzey Makedonya'ya geçtiği, ikinci operasyon düzenlenince de bu kez Karadağ'a kaçtığı biliniyor. Peker'in yakalanması için Interpol üzerinden de takip yapıldığı öğrenildi.