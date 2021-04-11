ADALET Bakanı Abdülhamit Gül'ün önceki gece saatlerinde tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde hayatını kaybeden annesi Saliha Gül, Gaziantep'te Bahaeddin Nakıpoğlu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolcuğuna uğurlandı. Cenazeye çok sayıda siyasi isim katılırken, Gül ailesi korona virüs salgını nedeniyle taziye kabul etmedi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazı sonrası anne Saliha Gül, Asri Mezarlık içerisindeki aile mezarlığına defnedildi.
Bakan Gül’ün annesine veda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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