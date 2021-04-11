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Haberler Gündem Bakan Gül’ün annesine veda

Bakan Gül’ün annesine veda

Bakan Gül’ün annesine veda

11.4.2021

ADALET Bakanı Abdülhamit Gül'ün önceki gece saatlerinde tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde hayatını kaybeden annesi Saliha Gül, Gaziantep'te Bahaeddin Nakıpoğlu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolcuğuna uğurlandı. Cenazeye çok sayıda siyasi isim katılırken, Gül ailesi korona virüs salgını nedeniyle taziye kabul etmedi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazı sonrası anne Saliha Gül, Asri Mezarlık içerisindeki aile mezarlığına defnedildi.

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