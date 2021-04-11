  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Başkan Erdoğan’dan videolu mesaj

Başkan Erdoğan’dan videolu mesaj

Başkan Erdoğan, ’na gönderdiği video mesajda, “Salgınla birlikte sadece sağlığın ve sağlıklı hayatın değil, dayanışmanın, paylaşmanın ve geleneksel değerlerin de önemini gördük. Bu süreçte, din, dil, ırk fark etmeksizin, hepimizin kaderinin ve kederinin ortak olduğunu bir kez daha anladık” dedi. Erdoğan, dünyanın farklı köşelerinden foruma çevrimiçi olarak katkı sunan, destek veren katılımcılara da teşekkür etti.

Başkan Erdoğan’dan videolu mesaj

11.4.2021

BU yıl dördüncüsü düzenlenen ve şimdiye kadar 60'ın üzerinde ülkeden katılımcıyı ağırlayan Etnospor Forumu, pandemi nedeniyle dün çevrim içi ortamda gerçekleştirildi. Forum öncesi yaptığı açıklamada geleneksel spor ve oyunların kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerini gerçekleştirmek için işbirliği gerektiğini söyleyen Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, "Dünyanın her toplumu, milleti, ülkesi kendi geleneksel sporunu yaşatabilmelidir. Çocuklarına ve gençlerine bunu aktarmalıdır ki bu kültürler kaybolup gitmesinler" dedi.

KÜLTÜREL ZENGİNLİK
Konfederasyon olarak amaçlarının dünyanın kültürel zenginliğinin korunması olduğunun da altını çizen Erdoğan, "Biz Etnospor'da karar vericileri, akademisyenleri, geleneksel sporlar iştigal edenleri, kurum yöneticilerini bir araya getirip geleneksel sporların geleceğini konuşmak istiyoruz" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başkan Erdoğan’dan videolu mesaj haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.