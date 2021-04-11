Başkan Erdoğan’dan videolu mesaj

BU yıl dördüncüsü düzenlenen ve şimdiye kadar 60'ın üzerinde ülkeden katılımcıyı ağırlayan Etnospor Forumu, pandemi nedeniyle dün çevrim içi ortamda gerçekleştirildi. Forum öncesi yaptığı açıklamada geleneksel spor ve oyunların kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerini gerçekleştirmek için işbirliği gerektiğini söyleyen Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, "Dünyanın her toplumu, milleti, ülkesi kendi geleneksel sporunu yaşatabilmelidir. Çocuklarına ve gençlerine bunu aktarmalıdır ki bu kültürler kaybolup gitmesinler" dedi.

KÜLTÜREL ZENGİNLİK

Konfederasyon olarak amaçlarının dünyanın kültürel zenginliğinin korunması olduğunun da altını çizen Erdoğan, "Biz Etnospor'da karar vericileri, akademisyenleri, geleneksel sporlar iştigal edenleri, kurum yöneticilerini bir araya getirip geleneksel sporların geleceğini konuşmak istiyoruz" dedi.