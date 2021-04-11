Çavuşoğlu ile Mısırlı mevkidaşı ile görüştü

TÜRKİYE-MISIR diplomatik ilişkilerinde yeni bir aşamaya geçildi. Uzun süredir yürütülen diplomatik temaslar, Dışişleri Bakanları düzeyinde telefon görüşmesine vardı. Üst düzey temasta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, Ramazan ayını tebrik etti. İyi niyet dilekleri de iletildi.

TEMAS KURULMUŞTU

TÜRKİYE'NİN Libya ile imzaladığı Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması sonrası Yunanistan karşı atakla Mısır ile temasa geçmişti. Ana kara parçası üzerinden kurulabilen MEB alanını Adaların kıta sahanlığı üzerinden kurmak isteyen Yunanistan'ın hamlesi Türkiye'nin tepkisini çekmiş, Dışişleri uluslararası hukuka aykırı bu alanı tanımadığını ifade etmişti.