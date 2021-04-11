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Haberler Gündem Eren-7 operasyonları ile Tunceli terörden temizlendi

Eren-7 operasyonları ile terörden temizlendi

Eren-7 operasyonları ile Tunceli terörden temizlendi

11.4.2021

TUNCELİ'DE 11 Ocak tarihinde başlatılan Eren-7 Mercan-Munzur operasyonları çetin kış şartları altında da devam ediyor. Bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ün adının verildiği operasyonda toplam bin 62 personel, 59 operasyonel tim halinde görev alıyor. Operasyonlar ile şu ana kadar bölgede 8 terör örgütü işbirlikçisi yakalanırken, 29 sığınak, mağara ve depo imha edilerek silah, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi de ele geçirildi.

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