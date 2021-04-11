Eren-7 operasyonları ile Tunceli terörden temizlendi

TUNCELİ'DE 11 Ocak tarihinde başlatılan Eren-7 Mercan-Munzur operasyonları çetin kış şartları altında da devam ediyor. Bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ün adının verildiği operasyonda toplam bin 62 personel, 59 operasyonel tim halinde görev alıyor. Operasyonlar ile şu ana kadar bölgede 8 terör örgütü işbirlikçisi yakalanırken, 29 sığınak, mağara ve depo imha edilerek silah, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi de ele geçirildi.