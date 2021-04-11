Güvercin görünümlü masa başı oyunları

Aydın'ın CHP'li Kuşadası Belediyesi ile ilgili bir skandal ortaya çıktı. Daha önce belediyenin kendi şirketi Arya üzerinden kurduğu "Güvercin Masa" birimiyle ilgili şimdiki Başkan Ömer Günel tarafından düzenlenen milyonlarca liralık dışarıdan hizmet alım ihalelerini kazanan iş adamı Gönen Orhan'a ait Ceren Tanıtım Organizasyon ve Ticaret Ltd. şirketine usulsüz ödeme yapıldığı öne sürüldü.

MİLYONLARCA LİRA

Bir ara ismi CHP PM adaylığı için geçtiği belirtilen, hatta hakkında "Şişli Belediyesi'ni o mu yönetiyor?" şeklindeki iddialarla haber bile yapılan iş adamı Gönen Orhan, Antalya Muratpaşa Belediyesi'nde "Turunç Masa", Şişli Belediyesi'nde "Komşu Masa", Aydın Efeler Belediyesi'nde "Efe Masa" gibi halkla ilişkiler birimleri kurarak veya işleterek birçok belediyeye hizmet verdi. Kuşadası Belediyesi'nde de geçtiğimiz yıllarda "Güvercin Masa" kuruldu. CHP'li yeni Başkan Ömer Günel ise bu masa için dışarıdan hizmet alımı yoluna gitti ve Gönen Orhan'a ait Ceren Tanıtım Organizasyon şirketi de bu ihalelere girdi. Firma, Güvercin Masa için Haziran 2019'da yapılan açık ihaleyi 933 bin, Mart 2020'de pazarlık usulü ile yapılan ihaleyi 445 bin, Ocak 2020'de yine pazarlık usulü ile yapılan ihaleyi de 285 bin lira teklif vererek kazandı. Aynı şirket Nisan 2020'de açık usulde düzenlenen "Halkla ilişkiler, iletişim, süreç yönetimi koordinasyon projesi yürütülmesi" ihalesini de 1 milyon 670 bin liralık teklifiyle aldı. Ancak Orhan'a ait şirketin kazandığı ihaleler ile ilgili "usulsüzlük" iddiaları ortaya atıldı. Bunun üzerine Mülkiye Müfettişi Veysel Çiftçi, ön incelemede bulundu ve rapor hazırladı. Bu rapor Kuşadası Kaymakamlığı'na sunuldu. İnceleme sonucu hazırlanan Kaymakam Sadettin Yücel imzalı yazıda, Haziran 2019'daki 933 bin liralık ihaleyle ilgili Ceren Tanıtım firmasının ihaleye girme yeterliliği taşımadığı ve belediye tarafından "görevin gereklerine aykırı olarak" düzenlenen "zeyilname" ile şirketin ihaleye katılabilmeye hak kazandığı iddia edildi. Böylece firmanın ihaleye girebildiği, bu şekilde yüksek fiyat teklif etmesine imkan sağlandığı ve bu ihale neticesinde alınan iş deneyim belgesi ile bundan sonraki belediye ihalelerine girmesine olanak sağlandığı dile getirildi. Bu çerçevede, Kadriye Balıkçı, Eşber Okayer ve Nihal Koruk hakkında "görevi kötüye kullanma suçuna dair iddianın sübuta erdiği anlaşıldığı" belirtilerek soruşturma izni verilmesine karar verildi.

İŞLER TAM YAPILDI MI?

Ocak 2021 tarihli 285 bin liralık ihale ile ilgili ise, ihale dokümanlarında belirtilen işlerin yapıldığı konusunda yeterli bilgi ve belge olmadan işin eksiksiz yapıldığı şeklinde Eşber Okayer tarafından tutanak düzenlendiği öne sürüldü. Bu tutanağı Müdür Vekili Balıkçı'nın onayladığı ve bu şekilde işin sözleşme hükümleri doğrultusunda yapılıp yapılmadığı konusunda belirsizlik olduğu halde ödeme yapıldığı kaydedildi. Bu nedenle Okayer ve Balıkçı hakkında "görevi kötüye kullanma suçuna dair iddianın sübuta erdiği anlaşıldığı" belirtilerek soruşturma izni verildiği kaydedildi.



BELİRSİZLİĞE RAĞMEN İMZA

NİSAN 2020'de onaylanan 1 milyon 670 bin liralık ihale ilgili de ihale dokümanlarında belirtilen işlerin, hizmetlerin sözleşme hükümleri doğrultusunda yapılıp yapılmadığı konusunda belirsizlik olduğu ve bu şekilde firmaya ödeme yapıldığı iddia edildi. Bu işlerin yapıldığı konusunda yeterli bilgi ve belge olmadan kontrol görevlisi olarak işin eksiksiz yapıldığı şeklinde belediye personeli Ecehan Dolgun'un tutanak düzenlediği ve Müdür Vekili Balıkçı'nın hiçbir inceleme yapmadan muayene ve kabul tutanaklarını onayladığı belirtildi. Bu çerçevede Dolgun ve Balıkçı hakkında "görevi kötüye kullanma suçuna dair iddianın sübuta erdiği anlaşıldığı" belirtilerek soruşturma izni verildi. Öte yandan Haziran 2019'daki 933 bin liralık ihaleyle ilgili ise, ihale dokümanlarında bilgi ve belge olmadan işin eksiksiz yapıldığı şeklinde tutanak düzenlediği iddia edilen personelden biri olan Derya Dağıstan'ın ise taşeron işçi kadrosunda olması nedeniyle hakkında genel hükümlere göre işlem yapılması kararlaştırıldı.





'KARARA İTİRAZ EDECEĞİZ'

HAKKINDA soruşturma izni verilen personelden bir isim, bu inceleme ve soruşturmanın hem usulen hem de esasen doğru olmadığını savundu. Söz konusu kişi, Günel'in şirketinin en baştan ihaleye yeterlilik şartı taşıdığını ifade ederek, "Onun katılım oranı yüzde 40'lardaydı. Şartın ise yüzde 30 olması gerekiyordu. Biz daha fazla firmanın ihaleye katılabilmesi için zeyilname ile katılma yeterlilik oranını yüzde 30'dan daha aşağıya çektik" diye konuştu.

ERHAN GÜLENÇ