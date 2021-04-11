Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İstanbul'da önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Dolmabahçe Ofisi'nde Uluslararası Demokratlar Birliği Kadın Kolları ve Gençlik Kolları MKYK üyeleri kabulünde açıklamalarda bulundu.





Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

Son 1 yıldır, koronavirüs salgını sebebiyle insanlık olarak sancılı, sıkıntılı günler geçiriyoruz. 3 milyon insanın hayatına mal olan salgın dalgalar halinde yayılmaya devam ediyor. Allah'tan tüm insanlığı bu musibetten kurtarmasını niyaz ediyoruz.

TÜRKİYE GÜÇLENEREK ÇIKACAK

Tamam diyerek sloganlaştırdığımız, temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek bu hastalığın üstesinden geleceğiz.

Allah'ın izniyle Türkiye bu salgın sürecinden çok daha güçlenerek çıkacaktır. Milletin sıkıntısını siyasi ikmal kapısı olarak gören muhterislere aldırmadan, salgınla mücadelemize devam edeceğiz.

Bu tür önemli hadiselerin küresel ölçekte değişimlere yol açtığını görüyoruz. Dünya sisteminde kırılmalara sebep olacak yeni bir dönemin kapılarını aralayacaktır. Türkiye bu sürece en hazırlıklı giren ülkelerden birisidir. 2020 yılında elde ettiğimiz yüzde 1,8'lik büyüme oranı bunun en önemli işaretidir.

TÜRKİYE'NİN BAŞARISI GÖRÜLÜYOR

Son 1 yıldaki tecrübelerimizin eski Türkiye ile yeni Türkiye arasındaki farkı açıkça ortaya koyduğuna inanıyorum. Türkiye'nin örnek başarısı yurt dışındaki vatandaşlarımız tarafından daha iyi görülüyor.

Krizin başından bu yana 142'den 100 bini aşkın vatandaşımızı Türkiye'ye getirdik. Paylaşmanın bereketine, dayanışmanın gücüne inanan bir millet olarak ihtiyaç sahiplerine sırtımızı dönmedik. 157 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa yardım göndererek Türk milletinin ali cenaplığını gösterdik.

TÜRKLERİN ÖTELENDİĞİ GÜNLER GERİDE KALDI

Avrupalı Türkler, 1960'lı yıllardaki misafir işçi kimliğini geri bıraktılar, o iş bitti. Bugün Avrupa genelinde 6 milyon insanımız var. Bir dönem sadece işçi, emekçi olarak çalışan kardeşlerimiz artık iş dünyasından ticarete, eğitimden akademiye geniş bir yelpazede varlık gösteriyorlar. Avrupalı Türklerin yaşadıkları ülkelerin hayatına daha fazla katkıda bulandıklarını görmekten gurur duyuyoruz.

Türklerin ötelendiği, dışlandığı, sadece belli mesleklere hapsedildiği günler artık geride kaldı. Sizlerin başarısı, bizim başarımızdır, milletimizin başarısıdır. Çok ciddi mücadeleler verdik. AK Parti olarak, tüm dünyada yaşayan vatandaşlarımızın oy kullanma hakkını kendilerine kazandıran biz olduk. Bizden öncekiler lafını yaptı.

GÖÇMEN TOPLULUKLARA DA CESARET AŞILIYOR

Uğur Şahin ve Özlem Türeci hocalarımızın yakaladıkları başarı, kendilerine destek olunması ve fırsat verilmemesi halinde insanlarımızın neler yapabileceğini göstermiştir. Bu tür iyi örnekler diğer göçmen topluluklara da cesaret aşılamaktadır.

Avrupalı Türkleri hala 1960'ların dar kalıplarına sıkıştırmaya çalışanlar, diaspora gerçeğini kabullenmek istemiyorlar. İslam düşmanlığı bu hazımsızlığın birisidir. İslam modelleri de bu hastalıklı bakış açısının yansımalarından biridir. İslam düşmanlığı batılı siyasetçilerin başarılarını örtmek için istismar aracına dönüşmüştür.

Dış politikada başarısızlığa uğrayan, içeride sıkışan siyasetçiler bu kifayetsizliklerini şahsıma ve Müslümanlara saldırarak kamufle etme çabasındadır. Birkaç gündür süren tartışmalar bunun örneğidir. Irkçı dalgadan sadece Türkler değil diğer toplum kesimleri de mağdur oluyor.

TÜRKİYE KARŞITI HER SENARYODA CHP VAR

Bize muhalefet yapmak adına gavurun kılıcını sallayarak üzerimize gelenleri gördükçe üzülüyoruz. CHP Türkiye karşıtı her senaryonun içinde yer alarak kendisine yeni bir misyon oluşturmaktadır. CHP kim ne duymak istiyorsa onu söyleyen bir yapı haline dönmüştür. Yalanın ve iftiranın dozu bazen öyle artıyor ki milletimize saygının gereği bunlara cevap vermek durumunda kalıyoruz.

Dün Ukrayna Cumhurbaşkanı ile bir araya geldik. Rusya ve Ukrayna'nın aralarındaki anlaşmazlıkları barış yoluyla çözmeleri için gayret ediyoruz.

DONBASS KRİZİ

Dün Ukrayna Cumhurbaşkanı ile bir araya geldik. Rusya ve Ukrayna'nın aralarındaki anlaşmazlıkları barış yoluyla çözmeleri için gayret ediyoruz.

EMEKLİLERE MÜJDE

Emeklilerimizin şartlarını daha da iyileştirmek için hazırlık yapıyoruz.