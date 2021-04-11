Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 11 Nisan koronavirüs tablosu

Ağır hasta 2 bin 824 oldu, 30 bin 194 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 331 bin 411'e yükseldi.

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Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 30 bin 194 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 331 bin 411'e yükseldi. Toplam test sayısı 41 milyon 591 bin 854'e yükselirken, ağır hasta sayısı 2 bin 824 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,1 oldu.

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 248 kişi hayatını kaybederken, 2497'si semptomatik olmak üzere 52 bin 676 yeni vaka tespit edilmişti.



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