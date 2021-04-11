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Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 11 Nisan koronavirüs tablosu

Son dakika: koronavirüs vaka sayısını açıkladı!

Son dakika... 'de son 24 saatte 294 bin 274 Kovid-19 testi yapıldı, 50 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 30 bin 194 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 331 bin 411'e yükseldi.

Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 11 Nisan koronavirüs tablosu

11.04.2021, 19:27 Güncelleme Tarihi: 11.04.2021, 19:42

Ağır hasta 2 bin 824 oldu, 30 bin 194 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 331 bin 411'e yükseldi.

GÜNLÜK TABLO

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 30 bin 194 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 331 bin 411'e yükseldi. Toplam test sayısı 41 milyon 591 bin 854'e yükselirken, ağır hasta sayısı 2 bin 824 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,1 oldu.

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 248 kişi hayatını kaybederken, 2497'si semptomatik olmak üzere 52 bin 676 yeni vaka tespit edilmişti.

SON DAKİKA... Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! İşte bugünün Kovid-19 rakamları SON DAKİKA... Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! İşte günlük Kovid-19 vaka sayıları

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