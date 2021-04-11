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Haberler Gündem ‘Sözde krizin başrol oyuncusu Michel’

‘Sözde krizin başrol oyuncusu Michel’

‘Sözde krizin başrol oyuncusu Michel’

11.4.2021

ALMAN Der Spiegel dergisi Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in Ankara'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeleri sırasında yaşanan protokol olayıyla ilgili Türkiye'nin suçu olmadığını yazdı.

DERGİNİN internet sitesinde yer alan "AB dünya sahnesinde kendini nasıl gülünç duruma düşürüyor" başlıklı değerlendirmede, bu fiyaskonun sorumlusunun Michel ve Leyen arasındaki anlaşmazlıklar olduğu vurgulanarak, "Leyen, Türkiye ziyareti sırasında kandırıldı. Hata ev sahibi Erdoğan'da değil, Konsey Başkanı Charles Michel'deydi. Tuhaf bir güç mücadelesinin sahneleri" ifadeleri yer aldı.

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