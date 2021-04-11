Twitter’dan Yeni Asır’a haksız ambargo

TERÖR konularında yanlı tutumuyla sürekli tepki çeken sosyal medya platformu Twitter, yerli ve milli hesaplara ambargo uygulamaya devam ediyor.

Terör yandaşlarına güvenilir hesap onayı anlamına gelen "Mavi Tik" veren Twitter, Yeni Asır'ın da aralarında bulunduğu Turkuvaz Medya Grubu markalarının ise hesaplarını askıya aldı.

YENİ OPERASYON BAŞLATTILAR

SÖZ konusu Türkiye olunca sahte hesaplara hiçbir şekilde müdahale etmeyen, ancak Türkiye Cumhuriyeti ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediği gerekçesiyle 7 bin 341 hesabı kapatan Twitter şimdi de yeni bir operasyona başladı.

Terör örgütlerini koruyan Twitter, FETÖ ve PKK sempatizanı muhalif hesaplara "güvenilir hesap" anlamına gelen "Mavi Tik" verdi. Yerli ve milli olan Turkuvaz Medya'nın markalarından Anews, Fikriyat ve Yeni Asır gazetesinin hesaplarını ise kapatarak açıkça operasyon yaptı.

Twitter tarafından yapılan ayrımcılık bir kez daha gözler önüne serilirken, bu ambargoyu daha ne kadar sürdüreceği ise merak konusu oldu.