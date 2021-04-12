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Son dakika: Libya Başbakanı Dibeybe Ankara'da

Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanı Dibeybe'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

Son dakika: Libya Başbakanı Dibeybe Ankara'da

12.04.2021, 16:43 Güncelleme Tarihi: 12.04.2021, 16:50

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe bugün Türkiye'ye geldi. Başkan Erdoğan Külliye'de resmi törenle karşıladı.

Dibeybe'ye Ankara ziyaretinde 5 başbakan yardımcısı ve 14 bakanın yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed el-Haddad da eşlik ediyor.

ORTAK KONULAR ELE ALINACAK
Libya Hükümet Sözcüsü Muhammed Hammude, temaslar kapsamında, enerji ve sağlık gibi hizmet sektöründe çeşitli ortak konuların görüşüleceğini kaydetti.

Türk şirketlerin Libya'daki kriz nedeniyle durdurulan faaliyetlerine devam etmelerinin de ele alınacağını aktardı.

Ziyarette iki ülke arasındaki çeşitli alanlarda iş birliği konularının da ele alınması bekleniyor.

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