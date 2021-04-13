Sokağa çıkma kısıtlamasının saatleri değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından alınan kararlarla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Erdoğan, "Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak, kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz" dedi.

Başkan Erdoğan canlı yayında açıkladı: Kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz

Buna göre hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması için daha önce 21,00- 05,00 olarak uygulanan saat dilimi, yeni dönemde akşam 19.00 sabah 05.00 olarak belirlendi. Şehirler arası seyahatler de zorunlu olmadıkça yasaklandı.

(Kısmi kapanma) Uygulama, yarın akşam saati itibarıyla başlayacak.

ÖNLEMLERE UYULMAZSA DAHA SERTİ GELECEK

"İki haftalık dönemde hedeflediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecek"