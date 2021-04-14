Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na cevap: Korkakça değil mertçe milletin huzuruna çık

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi. 104 emekli amiralin servis ettiği darbe bildirisini haklı çıkarmaya, ifade özgürlüğü kisvesiyle maskelemeye çalışanların milli iradeye tahammülsüz olduklarını ifade eden Bahçeli, "Kılıçdaroğlu'nun akli ve zihni melekeleri iyice laçkalaştı. İleri derecede su kaynatmaktadır. Katıldığı bir televizyon programında yolda İP Başkanı'nı ters köşeye yatırıp 'ortak görüş olursa cumhurbaşkanı adayı olurum' sözleriyle niyetini açık etmesi, kazanacağından şüphe duyulmaması gerektiğini söylemesi zamanlama itibariyle üzerinde durulması gereken bir beyanattır. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacağından bu kadar eminse, kendisine çok güveniyorsa, buyursun aday olsun, korkakça değil mertçe milletimizin huzuruna çıksın 'ben de varım' desin. MHP'nin ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı çoktan bellidir" dedi.

AKŞENER'E TEPKİ

Bahçeli, konuşmasında İP lideri Meral Akşener'in açıklamalarına da tepki gösterdi. Akşener'in 104 emekli amirale önce 'zevzek' dediğini ancak daha sonra durumu kurtarmaya çalıştığını hatırlatan Devlet Bahçeli, "İplikçi başı, mahalle aralarında dedikodu yapar gibi konuşmaktadır. Biz 'küçük ortak' olmaktan gocunmuyoruz. Kaldı ki milletvekili sayımızın 48 olduğunun da bilincindeyiz. Küçük diye hafife aldığı partimizi FETÖ kumandasıyla ele geçirmeye çalıştığını da unutmuş değiliz. Biz küçük olmasına küçüğüz ancak Rabbim hiçbir partiyi zilletin küsuratı yapmasın. Böylesi bir alçalmayı kimseye nasip etmesin" ifadelerini kullandı.