Başkan Erdoğan açıkladı: Ramazan’ın ilk 2 haftası kısmi kapanma

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı. Yaklaşık 2 saat 45 dakika süren toplantının ardından Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu. Konuşmasının başında tüm Müslüman aleminin Ramazan ayını kutlayan Başkan Erdoğan, Türkiye'nin ve bölgenin gündemini değerlendirdi. Son günlerde yoğun bir görüşme trafiği yaşadıklarını aktaran Erdoğan, "Avrupa'da çok ciddi ekonomik ve siyasi sonuçlara neden olacak bir göç dalgasının önüne geçtik. Avrupa ülkelerinde salgın sürecindeki toplumsal kargaşalara verilen tepkiler, Türkiye'ye yönelik çifte standardı gözler önüne sermiştir. Avrupa Birliği'nden tek talebimiz diğer ülkelerle aynı süreçlerden geçmemiz. Sayın Putin ile pek çok konuyu ele aldık. Ukrayna lideri Zelenskiy ile de Türkiye'yi ziyaretinde bölgede yaşanan gelişmeleri değerlendirdik. Yapıcı diplomasinin iyi bir örnek teşkil ettiğini düşünüyorum. Rusya ile diyalog kanallarını açık tutmamız başarılı sonuçlara vesile oluyor" diye konuştu.

'DESTEKLERİMİZ SÜRECEK'

Başkan Erdoğan, bölgesel gelişmelerin ardından Türkiye'nin korona virüsle mücadelede geldiği noktayı anlattı. Pandemi döneminde olumsuz etkilenen sektörlere her türlü desteği verdiklerini aktaran Erdoğan, "Ciro katkısından kira yardımına ve uygun kredi oranlarına kadar çeşitli desteklerle esnafımıza sahip çıkıyoruz. Altından kalkılamayacak yıkımlar yaşanmasının önüne geçtik. TMO vasıtasıyla patates ve soğanları satın alarak ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtımına başladık. 7 bin 500 ton patates ve soğan 15 şehrimize gönderilmiştir. Dağıtım işlemleri önümüzdeki günlerde de sürecek.

KOVİD-19 İLE MÜCADELE

Türkiye'yi salgın sonrası yeni dünya düzeninde hak ettiği noktaya getireceklerini ifade eden Erdoğan, "Herkesi hak ve hakkaniyet izinden ayrılmamaya davet ediyorum. Salgının sağlık boyutunu başarıyla yürüttük. Dünyadaki en başarılı ülkeler arasındayız. Aşılamada 19 milyonu bulan rakamlarla dünyada ilk sıralarda geliyoruz. Ancak vaka ve vefat sayıları artınca tedbirleri sıkılaştırmak zorunda kalıyoruz. Dünyadaki gidişatın altına düşmemiz gerekiyor. Son dönemde büyükşehirlerde artan vaka ve vefat sayıları yeni tedbirler almaya mecbur bıraktı" dedi.

YENİDEN DEĞERLENDİRDİK

Yaşanan gelişmeler doğrultusunda artan vaka ve vefat sayıları nedeniyle alınan tedbirleri yeniden değerlendirdiklerini aktaran Başkan Erdoğan, "Bu gidişata seyirci kalamazdık. Ramazan ayının ilk 2 haftasında kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz. Bu iki haftada tabloda iyileşme görülmezse daha sert tedbirler alınacak. Alınan yeni tedbirlerin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun" açıklamasını yaptı.

İŞTE YENİ ÖNLEMLER

● Hafta içi sokağa çıkma yasağı akşam 19.00 sabah 05.00 arasında.

● Şehirler arası seyahatler zorunlu olmadıkça yasaklandı.

● 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitim alacak.

● Kamuda saat 16.00'da bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek mesai yeniden başlıyor.

● Hamileler ve kronik hastalığı olanlar ile 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak.

● Kafe, kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu ve benzeri mekanlar bayram sonuna kadar kapatıldı.

● Lokanta ve benzeri işletmeler, Ramazan boyunca sadece belirlenen saatlerde paket ve gel-al hizmetiyle çalışacak.

● Konaklama tesisleri ile evlerde toplu iftar ve benzeri organizasyonlar gerçekleştirilemeyecek.

● 65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlaması yeniden uygulanacak.