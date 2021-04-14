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Başkan Erdoğan duyurdu: İlk atışta hedefi tam isabetle vurdu

Son dakika... Başkan , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, BOZDOĞAN'ın ilk atışta hedefi tam isabetle vurduğunu duyurdu.

Başkan Erdoğan duyurdu: İlk atışta hedefi tam isabetle vurdu

14.04.2021, 11:10 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021, 11:19

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, BOZDOĞAN'ın ilk atışta hedefi tam isabetle vurduğunu duyurdu.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Türkiye, havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardı. Genç teknisyen ve mühendislerimizin GÖKTUĞ projesinde geliştirdiği görüş içi hava-hava füzemiz BOZDOĞAN, ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu. Gençlere maşallah...

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