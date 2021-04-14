Gece hayatına yeni düzenleme geliyor

TOPLUMDA şikayetlere neden olan bar, pavyon, kafe ve restoran gibi alkol satışı yapılan eğlence yerleri ile ilgili yeni kurallar getiren bir yasa çalışması yapılıyor. İşte çalışmanın içerdiği değişiklikler:

RUHSAT İÇİN KOLLUK ONAYI:

İçkili eğlence yerlerinin ruhsatı belediyeler tarafından veriliyordu. Bu sistem yine sürecek. Ancak kolluğun görüşünün alınması da zorunlu hale getirilecek. Kolluğun onay vermemesi halinde mekanlar ruhsat alamayacak.

RUHSATSIZ YER KAPATILACAK:

Ruhsat almadan açıldığı tespit edilen umuma açık eğlence yerleri kapatılacak.

ÖZEL KOMİSYON:

Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin faaliyet göstereceği alanları belediye belirleyecek. İçkili olanlar ile ilgili özel prosedür işletilecek. Bunların açılış kapanış saatlerini belirlemek için illerde vali, ilçelerde kaymakam başkanlığında ilgili mahalli idare, kolluk birimleri, kamu kurumları ve meslek odaları temsilcilerinden oluşan İçkili Yer Tespit Komisyonu tarafından karar verilecek.

KURALLARA UYMAYANA KATLAMALI CEZA

Kurallara uymadığı için kapatıldığı halde faaliyetlerine devam eden işyerlerine 25 bin liraya kadar para cezası verilecek.

ZÜBEYDE YALÇIN-ANKARA