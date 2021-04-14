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Son dakika: 'dan acı haber! 1 askerimiz şehit oldu

, "’ın kuzeyinde bulunan (Gedu) üs bölgesine bu gece saatlerinde roketli saldırı düzenlenmiştir. Atılan üç roketten biri üs bölgesine, diğer ikisi köy içerisine düşmüştür. Saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, köyde yaşayan bir çocuk da yaralanmıştır." açıklamasını yaptı.

Son dakika: Başika'dan acı haber! 1 askerimiz şehit oldu

14.04.2021, 23:45 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021, 23:55

Milli Savunma Bakanlığı, "Irak'ın kuzeyinde bulunan Başika (Gedu) üs bölgesine bu gece saatlerinde roketli saldırı düzenlenmiştir. Atılan üç roketten biri üs bölgesine, diğer ikisi köy içerisine düşmüştür. Saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, köyde yaşayan bir çocuk da yaralanmıştır." açıklamasını yaptı.

Bakanlık, "Bölgede bir SİHA görevlendirilmiş ve gerekli tedbirler derhal alınmıştır. Kahraman Şehidimize Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı ve sabır, yaralı çocuğumuza da acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

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