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Haberler Gündem Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı

genelinde başladı

tedbirleri kapsamında genelinde yarın saat 05.00'te sona erecek başladı.

Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı

14.04.2021, 19:04 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021, 19:10

Koronavirüs vakaları ve ölümlerin artması nedeniyle alınan yeni tedbirler kapsamında kısıtlama saatlerinde düzenleme yapıldı. Bu kapsamda ülke genelinde "Kısmı kapanma" uygulamasının ilk gününde saat 19.00'da tüm ülkede sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

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