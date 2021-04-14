Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Koronavirüs vakaları ve ölümlerin artması nedeniyle alınan yeni tedbirler kapsamında kısıtlama saatlerinde düzenleme yapıldı. Bu kapsamda ülke genelinde "Kısmı kapanma" uygulamasının ilk gününde saat 19.00'da tüm ülkede sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
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