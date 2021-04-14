Soyer’in torpillileri HDK yönetiminde

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer'in HDP'li kadrolaşmasının geldiği boyutları gösteren önemli bir gelişme yaşandı. Soyer'in geçtiğimiz günlerde Kültürpark İsmet İnönü Kültür Merkezi'ni tahsis ettiği PKK'nın şehir uzantısı Halkların Demokratik Kongresi'nin (HDK) genel kurulunda dikkat çekici bir seçim yapıldı. Genel kurulda, Soyer'in işe aldığı isimler arasında yer alan Aylin Aker ve Funda Gül de HDK İzmir yönetimine girdi. HDK İzmir yönetimine seçilen isimlerden biri de Soyer'in daha önce İzmir Düşünce Topluluğu'nda yer verdiği HDP kurucularından Ertuğrul Barka oldu.

VALİLİĞE RAĞMEN GERİ ALDI

Tunç Soyer, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na geldikten sonra HDP'li kadrolaşmaya gitti. İzmir'de CHP'li ilçe başkanları ve partisinin Millet İttifakı'ndaki ortağı İYİ Parti'den Büyükşehir'in istihdam taleplerini yerine getirmediği yönünde şikayetler gelirken Soyer, HDP'li çok sayıda ismi işe yerleştirdi. Nitekim, Soyer'in işe aldığı isimlerden 16'sı İzmir Valiliği'nin güvenlik soruşturmasına takıldı. Bu kişilerin belediye ile ilişkisi kesildi. Ancak Başkan Soyer'in geçtiğimiz günlerde bu kişilerden 11'ini işe geri aldığı açıklandı.

BELEDİYE SALONUNU VERDİ

Bu arada Soyer, Türkiye'nin Gara'da 13 şehit verdiği günlerde HDP'ye belediyeye bağlı İzmir Sanat'taki salonu tahsis etti. Soyer'in makam odalarından birinin de yer aldığı merkezde PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük sözleri konuşuldu. Soyer en son PKK'nın şehir uzantısı olarak kabul edilen HDK'ya da Kültürpark İsmet İnönü Sanat Merkezi'ni tahsis etti. 9 Nisan'daki HDK İzmir 11'inci Genel Kurulu'na katılan HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay, "Yolumuz direniştir" diye konuştu. HDK Eşsözcüsü İdil Uğurlu da, elebaşı Öcalan'a tecrit uygulandığını iddia etti. Yapılan seçimde ise, HDK İzmir yönetimi belirlendi. Yönetimde Büyükşehir personeli olduğu belirtilen Funda Gül ve Aylin Aker'in de yer alması dikkat çekti.



MASATÇI'NIN İLİŞİĞİ KESİLDİ

CHP'Lİ Konak Belediyesi'nde görev yaptığı dönemde terör örgütü propagandası suçundan hapis cezasına çarptırılan ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'in Büyükşehir'de 'tiyatro koordinatörlüğüne' getirdiği Orçun Masatçı ile ilgili de bir gelişme yaşandı. Silahlı terör örgütü MLKP'ye yönelik bir operasyonda gözaltına alınan ve HDP'nin kapatılmasına yönelik Yargıtay tarafından hazırlanan iddianamede hakkında 5 yıl siyaset yasağı istenen HDP'nin kurucularından biri olan Masatçı'nın belediyeyle ilişiğinin kesildiği öğrenildi.

HÜSEYİN KILIÇ