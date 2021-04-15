Başkan Erdoğan, Ramazan'ın üçüncü gününde iftarını MHP Lideri Bahçeli ile birlikte yaptı.
SAMİMİ KARE
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Özbek Otağı'nda baş başa iftar yapan iki lider, kameralara poz verdi.
Başkan Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özbek Otağı'ndaki iftar yemeğinde bir araya geldi.
Başkan Erdoğan, Ramazan'ın üçüncü gününde iftarını MHP Lideri Bahçeli ile birlikte yaptı.
SAMİMİ KARE
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Özbek Otağı'nda baş başa iftar yapan iki lider, kameralara poz verdi.
Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli iftar yemeğinde buluştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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