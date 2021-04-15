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Başkan Erdoğan ve iftar yemeğinde buluştu

Başkan Erdoğan ile Başkanı , Özbek Otağı'ndaki iftar yemeğinde bir araya geldi.

Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli iftar yemeğinde buluştu

15.04.2021, 20:58

Başkan Erdoğan, Ramazan'ın üçüncü gününde iftarını MHP Lideri Bahçeli ile birlikte yaptı.

SAMİMİ KARE

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Özbek Otağı'nda baş başa iftar yapan iki lider, kameralara poz verdi.



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