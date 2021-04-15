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Başkan Erdoğan Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ı kabul etti

Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Yunan Bakan, Beştepe'de iftara da konuk olacak.

Başkan Erdoğan Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ı kabul etti

15.04.2021, 16:12

Türkiye Doğu Akdeniz hamlelerini hızlandırdı. Libya heyeti geçtiğimiz gün Ankara'ya çıkarma yaptı. Aynı gün Dendias Libya'daydı. Mısır ile diplomatik temas başladı, Atina da Mısır'ı yakın markaja aldı. Böyle bir süreçte Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, bugün Ankara'ya kritik bir ziyaret gerçekleştirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dendias'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

ÇAVUŞOĞLU İLE DE GÖRÜŞECEK
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer alıyor. İki bakan daha sonra ortak görüşme gerçekleştirecek. Doğu Akdeniz, mülteci krizi, Kıbrıs ve Ege'deki sorunlar başta olmak üzere iki ülke arasındaki tüm başlıklar masada olacak.

Görüşmenin ardından, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Yunan Bakan, Beştepe'de iftara da konuk olacak.

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