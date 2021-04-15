Son dakika: Yıldırım Akbulut'a son veda | Başkan Erdoğan da törene katıldı

Eski Başbakan ve TBMM Başkanlarından Yıldırım Akbulut için Mecliste tören düzenlendi. TBMM Şeref merdivenlerinde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, TBMM eski başkanları, eski bakanlar ve milletvekilleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve diğer yetkililer katıldı. Yıldırım Akbulut'un özgeçmişinin okunmasıyla başlayan törende daha sonra protokol konuşmaları yapıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da törene katılırken kısa bir konuşma yaptı. Aktuna'ya rahmet dileyen Erdoğan "Başarılı çalışmalarıyla anılacak Yıldırım Aktuna beye rahmet diliyor, yakınlarına milletimize baş sağlığı diliyorum. Rabbim cenetiyle, cemaliyle müşerref kılsın" dedi.





TBMM Başkanı Şentop, uzun devlet ve siyaset hayatında birçok önemli ve en üst düzeyde görevler ifa eden, ülkemize değerli hizmetlerde bulunan merhum Yıldırım Akbulut'a Cenab-ı Hak'tan rahmet ve mağfiret diledi. Şentop, "Ölüm hayatımızı da anlamlı kılan, dünyamızın acı ama kaçınılmaz bir gerçeğidir. Esasen dünyaya ölmek için geliriz ama dirilmek ve baki bir hayata devam etmek için ölürüz. Ölüm, baki hayat yolculuğumuzda bir dönemin sona ermesidir ama yeni bir dönemin, yeni bir hayat safhasının başlangıcıdır" ifadelerini kullandı.