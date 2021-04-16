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Bakan Pakdemirli'nin uçağı havada arızalandı

Tarım ve Orman Bakanı 'nin uçağı havada arızalandı. Ankara'dan Şırnak'a hareket eden uçağı, Malatya Erhaç havalimanına acil iniş yaptı.

Bakan Pakdemirli'nin uçağı havada arızalandı

16.04.2021, 11:53 Güncelleme Tarihi: 16.04.2021, 12:34

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin uçağı havada arızalandı. Ankara'dan Şırnak'a hareket eden Orman Genel Müdürlüğü uçağı, Malatya Erhaç havalimanına acil iniş yaptı. Motor arızası yaşanan uçakta, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Bakan yardımcısı Hadi Tunç, DSİ genel müdürü Kaya Yıldız, bitkisel üretim genel müdürü Mehmet Hasdemir de bulunuyordu.

TALİMATI BAKAN PAKDEMİRLİ VERDİ
Havadaki panik anlarında uçağın pilotunun, sol motorun jenaratörü arızalandığını açıkladığı görülüyor. Uçak 20 dakika boyunca bu şekilde seyrettiği bildirilirken kendisi de pilot olan Pakdemirli'nin pilotlara verdiği talimatlarla uçak acil iniş yaptı.

HAVADAKİ PANİK KAMERALARA YANSIDI
Malatya Erhaç Havalimanı'na zorunlu iniş yapan uçaktaki panik anları kameralara yansıdı.

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