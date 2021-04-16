Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Çengelköy Polis Merkezi'nde iftar yaptı. Erdoğan, Çengelköy'de esnaf tarafından sevgi gösterisiyle karşılandı.
Cumhurbaşkanı @RTErdogan, Üsküdar Çengelköy Polis Merkezi'nde iftar yaptı. pic.twitter.com/vb5gOifBoh— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) April 16, 2021
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın da katıldığı iftarda Erdoğan, polislerle orucunu açıp onlarla tek tek sohbet etti.
Başkan Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Çengelköy Polis Merkezi’nde iftar yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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