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Başkan Erdoğan ve İçişleri Bakanı ’nde iftar yaptı

İçişleri Bakanı , Başkan 'ın polislere yapacağı iftar öncesi 'ne gitti. Erdoğan Çengelköy'de esnaf tarafından sevgi gösterisiyle karşılandı.

16.04.2021, 21:14 Güncelleme Tarihi: 16.04.2021, 21:37

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Çengelköy Polis Merkezi'nde iftar yaptı. Erdoğan, Çengelköy'de esnaf tarafından sevgi gösterisiyle karşılandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın da katıldığı iftarda Erdoğan, polislerle orucunu açıp onlarla tek tek sohbet etti.

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