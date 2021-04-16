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Haberler Gündem 'Darbe' imalı bildiri soruşturmasında flaş gelişme: 7 emekli amiralin evinde arama yapılıyor

'Darbe' imalı soruşturmasında flaş gelişme: 7 emekli amiralin evinde arama yapılıyor

Son dakika haberine göre; Gece yarısı tarafından yayımlanan 'darbe' imalı ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında 7 emekli amiralin evinde arama yapılıyor.

'Darbe' imalı bildiri soruşturmasında flaş gelişme: 7 emekli amiralin evinde arama yapılıyor

16.04.2021, 09:09 Güncelleme Tarihi: 16.04.2021, 09:22

Gece yarısı 104 emekli amiral Montrö tartışmalarını bahane göstererek 'darbe' imalı bir bildiri yayımladı. İmzacı amirallerin bağlantılarının araştırılması ve ortaya çıkarılması için soruşturma başlatıldı.

Amiraller soruşturma kapsamında gözaltına alınarak ifadelerini verdi ve ek gözaltı süresinin de tamamlanması ile serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında bugün de sıcak bir gelişme yaşandı.

104 emekli amiralin 'darbe' imalı bildirisinde imzası olan 7 emekli amiralin evinde arama başlatıldı. Polis evde detaylı çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika: Emekli amiraller ile ilgili ilk karar! Hakları iptal edildi

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