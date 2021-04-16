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çalışanlarının emeklilik ve istifa başvuruları durduruldu

Sağlık çalışanlarının emeklilik ve istifa başvuruları durduruldu

16.4.2021

SAĞLIK Bakanlığı, 81 il valiliğine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzasıyla personel işlemleri hakkında "esnek mesai ve idari izin" genelgesi gönderdi. İzinlerin durdurulduğu genelgeye göre istifa ve emeklilik başvuruları kabul edilmeyecek.

İHTİYAÇ HALİNDE ÇAĞIRILACAK

GENELGEDE, Sağlık Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatında görev yapan hamile personele, hamileliğinin 24'üncü haftasından 32'nci haftasına kadar olan süre içerisinde idari izin verileceği, 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın çalışanların ise idari izinli kapsamında değerlendirilmeyeceği belirtildi. Öte yandan, "Personelin her ne sebeple olursa olsun görevinden çekilme (istifa) talepleri kabul edilmeyecektir. İhtiyaç olması halinde, amirlerinin izni dışında görev mahallinden ayılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar görevlerine döneceklerdir" denildi.

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