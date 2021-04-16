Yaz sonunda çoğunluk aşılanmış olacak

Kovid-19'la mücadele kapsamında, ülke genelinde şu ana kadar yaklaşık 20 milyon doz aşı yapıldığını belirten Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Aşı yapılan yaklaşık 12 milyon kişiden 8 milyonunun ikinci doz aşısı tamamlandı.

Aşılamanın başlanmasının üzerinden geçen 3 aylık sürede iyi bir noktaya gelindi" dedi. İlhan, gelecek aylarda aşılananların sayısının artmasıyla Kovid-19'a karşı daha avantajlı duruma gelineceğini ifade ederek, "Aşı tedarikinin devamıyla birlikte bu rakamların haziran sonunda tüm 40 yaş üstünü, yaz sonunda da 20 yaş üstü tüm vatandaşlarımızı kapsayacak şekilde gitmesini bekliyoruz" dedi.

SAĞLIKÇILARIN ORANI DÜŞTÜ

1 Ocak'ta tüm vakalar içinde sağlık çalışanlarının payının yüzde 5,3 iken gelinen aşamada bu rakamın yüzde 1,3'e düştüğünü hatırlatan İlhan,"Yani tüm vakalar içindeki sağlık çalışanlarının oranında 4 kattan fazla düşme var. Sağlık çalışanlarının yaş aralığını düşündüğümüzde, aşı demek ki 20 yaşında da 40 yaşında da 60 yaşında da 80 yaşında da etkili oluyor ve insanları ağır hastalık geçirmekten koruyor" ifadelerini kullandı.