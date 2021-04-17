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Başkan Erdoğan'dan Hasankeyf-2 Köprüsü'ne ilişkin paylaşım

Başkan , bugün açılışı gerçekleştirilen Hasankeyf-2 Köprüsü'yle ilgili paylaşımda bulundu. Erdoğan, paylaşımında, "Ulaştırmada Cumhuriyet Tarihimizin Rekorlarını Kırdık" başlığıyla Hasankeyf-2 Köprüsü'ne ilişkin bilgilerin bulunduğu bir infografiye de yer verdi.

Başkan Erdoğan'dan Hasankeyf-2 Köprüsü'ne ilişkin paylaşım

17.04.2021, 19:28

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Hasankeyf-2 Köprüsü'nün şehirlerimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bizi engellemek isteyenlere cevabımızı hep daha büyük hizmetleri, daha büyük eserleri ülkemize kazandırarak vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında, "Ulaştırmada Cumhuriyet Tarihimizin Rekorlarını Kırdık" başlığıyla Hasankeyf-2 Köprüsü'ne ilişkin bilgilerin bulunduğu bir infografiye de yer verdi.

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