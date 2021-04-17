Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Hasankeyf-2 Köprüsü'nün şehirlerimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bizi engellemek isteyenlere cevabımızı hep daha büyük hizmetleri, daha büyük eserleri ülkemize kazandırarak vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, paylaşımında, "Ulaştırmada Cumhuriyet Tarihimizin Rekorlarını Kırdık" başlığıyla Hasankeyf-2 Köprüsü'ne ilişkin bilgilerin bulunduğu bir infografiye de yer verdi.
Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Hasankeyf-2 Köprüsü'nün şehirlerimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 17, 2021
Bizi engellemek isteyenlere cevabımızı hep daha büyük hizmetleri, daha büyük eserleri ülkemize kazandırarak vermeye devam edeceğiz. pic.twitter.com/Ero7HmIJHq
Başkan Erdoğan'dan Hasankeyf-2 Köprüsü'ne ilişkin paylaşım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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