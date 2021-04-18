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Haberler Gündem ABD polisi yine öldürdü

ABD polisi yine öldürdü

ABD polisi yine öldürdü

18.4.2021

ABD'DE siyahi Daunte Wright'ın polis tarafından öldürülmesinin ardından bu kez de Oregon eyaletinin Portland kentinde 30'lu yaşlarında bir erkek polis tarafından vurularak öldürüldü. Olay sonrası, bir grup gösterici protesto düzenledi. Öte yandan Indianapolis kentinde, geçtiğimiz günlerde, kargo ve nakliyat hizmetleri veren FedEx şirketinin tesisinde silahlı saldırı düzenleyerek 8 kişinin ölümüne neden olan saldırganın kimliği tespit edildi. Indianapolis Emniyet Yardımcısı Craig McCartt, saldırganın eski FedEx çalışanı 19 yaşındaki Brandon Scott Hole olduğunu duyurdu.

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