Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hasankeyf-2 Köprüsü’nün açılışını gerçekleştirdi

Türkiye'nin en uzun köprüleri arasında yer alan Hasankeyf-2'nin açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Sözlerine "Vefatının 28. yıl dönümü olan 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ı rahmetle yad ediyorum" diyerek başlayan Başkan Erdoğan, "Rahmetli Özal ülkemizin güçlenmesi ve kalkınması için gayret sarf etmiş, samimiyeti, dürüstlüğü ve çalışkanlığı ile milletimizin gönlünde taht kurmuş büyük bir siyasetçidir. Merhum Özal gibi vatanperver devlet adamlarından devraldığımız hizmet sancağını çok daha yukarılara taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

ZAMANDAN BÜYÜK TASARRUF

Köprünün toplam yatırım tutarının 439 milyon lirayı bulduğunu kaydeden Başkan Erdoğan, "Bu köprü su altında kalan Batman- Midyat yolunun Hasankeyf'le olan irtibatını sağlayacak. Zamandan ve akaryakıttan önemli ölçüde tasarruf edilecek. Batman- Mardin-Habur Sınır Kapısı'yla da irtibat sağlayacak bu köprü bölge ticaretine çarpan etkisi olacak. Türkiye'nin ihtiyacı eser ve hizmet siyasetidir. Eser, yatırım ve hizmetlerimizle mührümüzü vuruyoruz. Ülkemizin batısında ne varsa doğusunda da o olsun diye koşturuyoruz. Bu hizmetleri terör örgütlerine, destekçilerine ve takoz muhalefetiyle önümüzü tıkamaya çalışan kifayetsizlere rağmen hayata geçiriyoruz" dedi.

HER TÜRLÜ ALÇAKLIK VAR

Bölgede yapılan yatırımlar sırasında bölücü terör örgütünün sabotajlarıyla da uğraştıklarını vurgulayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İstismar araçlarını kaybetmemek adına her türlü alçaklığa imza attılar. Kardeşlerimiz hizmet almasın diye her türlü iğrençliği sergilediler. Baraj yaptık, müteahhitleri tehdit ettiler, havalimanı yaptık iftira ettiler, okul yaptık öğretmenlerimizi şehit ettiler. Kütüphane yaptık, ateşe verdiler. Bölgeye yatırım getiren iş adamlarını baskıyla yıldırmaya çalıştılar. Belediye araçlarını halka hizmet vermek yerine sokaklara çukur hendek açmak için kullandılar. Bizi engellemek isteyenlere cevabımızı hep daha büyük eserler kazandırarak verdik" dedi. Erdoğan ayrıca, "Dünyada 100'e yakın ülkenin henüz ilk doz aşıya dahi ulaşamadığı bir atmosferde biz 20 milyon doz aşıyı vatandaşlarımıza uyguladık" dedi.





TOPKAPI'DA ANMA TÖRENİ YAPILDI

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 28. yılında Topkapı'daki Anıt Mezar'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle anıldı. Erdoğan, Semra Özal ile kısa bir süre sohbet etti, Özal'ın mezarına çelenk bıraktı ve dua etti. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından kürsüye gelen Erdoğan, merhum Cumhurbaşkanı Özal için İnfitar suresini okudu.