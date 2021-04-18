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’nden açıklama

Bergama Belediyesi’nden açıklama

18.4.2021

İZMİR'DE meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından toplanan yardım kolilerinin Bergama Belediyesi tarafından Ramazan kolisi olarak dağıtıldığı iddiası üzerine belediyeden açıklama geldi. Yapılan açıklamada, ilçe kaymakamlığına gelen 3 bin 35 yardım kolisinden 2 bin 735'inin ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldığı, 300 kolinin ise yemek yapma imkanı olmayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara Ramazan ayı süresince belediyenin aşevinden günlük sıcak yemek olarak verildiği bildirildi. Yapılmak istenilenin algı operasyonu olduğu belirtilen açıklamada "Medyadaki fotoğraflarda yer alan belediyemizin ambalajıyla paketlenen ürünler, belediyemiz tarafından kendi imkanlarımız ile alınıp dağıtımı yapılan kolilerdir" ifadeleri yer aldı.

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