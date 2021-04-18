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Haberler Gündem İsrail savaş uçakları Gazze’yi bombaladı

savaş uçakları ’yi bombaladı

İsrail savaş uçakları Gazze’yi bombaladı

18.4.2021

İsrail ordusuna bağlı savaş uçakları, Filistin'in işgal altındaki Gazze kentine hava saldırısı düzenledi. İsrail ordusunun resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Hamas'a ait mevzilerin vurulduğu ifade edildi. Yerel medya, hava saldırılarında can kaybı ya da yaralanma olmadığını duyurdu. Öte yandan İsrail güçlerinin önceki gece Mescid-i Aksa'da teravih namazı kılmak için gelen Filistinlilere müdahale ettiği bildirildi. Filistinli gençlerin İsrail güçlerine karşı direndiği ifade edilirken, arbedelerde 6 Filistinlinin yaralandığı duyuruldu.

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