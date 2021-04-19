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Son dakika: toplandı

Son dakika haberi... (MYK), Başkan liderliğinde toplandı. Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 16.15'te başladı.

Son dakika: AK Parti MYK toplandı
AA

19.04.2021, 16:32

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 16.15'te başladı.

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