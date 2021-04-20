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AK Parti'den TBMM'ye '' teklifi!

Son dakika haberine göre; AK Parti, 'nde, Türkiye ile arasında dostluk grubu kurulmasına ilişkin kanun teklifi sundu. Teklifte Türkiye ile arasında da dostluk grubu kurulması öneriliyor.

AK Parti'den TBMM'ye 'Mısır' teklifi!

20.04.2021, 17:02 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021, 17:08

AK Parti, Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır arasında dostluk grubu kurulmasına ilişkin Meclis Başkanlığı'na başvuruda bulundu.

Teklif, Libya ile de dostluk grubu kurulmasını öngörüyor. Konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan da görüş alınacak.

Türkiye ile Mısır arasındaki dostluk grubu Mısır'da 2013 yılında yaşanan darbe sonrası Türkiye tarafından kaldırılmıştı.

BÜLENT TURAN'DAN AÇIKLAMA
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Türkiye ve Mısır arasında dostluk grubu oluşturulmasına ilişkin teklifimizi Meclis Başkanlığı'na veriyoruz." dedi.

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