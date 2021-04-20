AK Parti, Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır arasında dostluk grubu kurulmasına ilişkin Meclis Başkanlığı'na başvuruda bulundu.
Teklif, Libya ile de dostluk grubu kurulmasını öngörüyor. Konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan da görüş alınacak.
Türkiye ile Mısır arasındaki dostluk grubu Mısır'da 2013 yılında yaşanan darbe sonrası Türkiye tarafından kaldırılmıştı.
BÜLENT TURAN'DAN AÇIKLAMA
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Türkiye ve Mısır arasında dostluk grubu oluşturulmasına ilişkin teklifimizi Meclis Başkanlığı'na veriyoruz." dedi.
AK Parti'den TBMM'ye 'Mısır' teklifi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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