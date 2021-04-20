MİLLİ Savunma Bakanlığı, teröristlerin korkulu rüyası keskin nişancıların eğitimlerinin 'tek atışta imha' parolasıyla devam ettiğini bildirdi. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kartal gözlü keskin nişancılarımız, 'tek atışta imha' parolasıyla, sabır ve kararlılık içinde eğitimlerine devam ediyor" denildi. Bakanlık, keskin nişancıların eğitimlerinden fotoğraflar da paylaştı. Bu paylaşım, dakikalar içerisinde yüzlerce beğeni ve etkileşim aldı.
Keskin nişancıların eğitimi sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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