Başkan Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk ile iftarda bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk ile iftarda bir araya geldi.
Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Oğuzhan Asiltürk ile bir süre sohbet ettikten sonra birlikte iftar yaptı.
Önemli kabule ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.
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