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Haberler Gündem Başkan Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk ile iftarda bir araya geldi

Başkan Erdoğan, ile iftarda bir araya geldi

Başkan Erdoğan, ve Başkanı ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

Başkan Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk ile iftarda bir araya geldi

21.04.2021, 21:40

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk ile iftarda bir araya geldi.



Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Oğuzhan Asiltürk ile bir süre sohbet ettikten sonra birlikte iftar yaptı.

Önemli kabule ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.

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