Japonlardan Kovid-19’u 5 dakikada saptayan test

JAPONYA'NIN RIKEN araştırma enstitüsü ile Tokyo Üniversitesi araştırmacıları, Kovid-19'u tespit eden yeni bir yöntem buldu. Japon araştırmacıların santimetrekare başına bir milyon girintiye sahip cam levha ile korona virüsü 5 dakikada saptayabilen test metodu geliştirdikleri bildirildi.

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