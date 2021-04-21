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Haberler Gündem Japonlardan Kovid-19’u 5 dakikada saptayan test

Japonlardan Kovid-19’u 5 dakikada saptayan test

Japonlardan Kovid-19’u 5 dakikada saptayan test

21.4.2021

JAPONYA'NIN RIKEN araştırma enstitüsü ile Tokyo Üniversitesi araştırmacıları, Kovid-19'u tespit eden yeni bir yöntem buldu. Japon araştırmacıların santimetrekare başına bir milyon girintiye sahip cam levha ile korona virüsü 5 dakikada saptayabilen test metodu geliştirdikleri bildirildi.
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