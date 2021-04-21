Minibüslerde kapasite yüzde 150!

TÜRKİYE Kovid-19 ile mücadelede artan vaka ve vefat sayılarının ardından, Ramazan ayının girmesiyle birlikte yeni tedbirleri uygulamaya başladı. Yurt genelinde çalışma saatlerinden kafe ve restoranların kapatılmasına, uzaktan eğitimden toplu ulaşıma kadar bir çok farklı alanda tedbirler alındı. Şehirlerarası seyahate engel getirilirken, şehir için toplu ulaşım araçlarında yoğunluğun oluşmaması için de düzenlemelere ve sınırlamalara gidildi.

YÜZDE 50 DOLU OLMALI

BU kapsamda şehir içi toplu ulaşım araçlarında oturma kapasitesi yüzde 50 ile sınırlandırılacak. Minibüs, midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma yapılmayan otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasına ise müsaade edilmeyecek. Ancak bu kurallara rağmen İzmir'de KarşıyakaÇiğli ve Bornova gibi çok sayıda minibüs hattında hem koltuklar dolu, hem de ayakta yolcu alınıyor. İzmir'in yanı sıra vaka artışında başı çeken İstanbul'da da benzer görüntüler ortaya çıktı. Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik yapılan uyarılar ve getirilen kısıtlamalar hiçe sayıldı. Esenyurt istikametine giden bir yolcu minibüsünün tıka basa dolu olmasına rağmen hala yolcu alması "bu kadarında da pes" dedirtti.