Sahte basın kartıyla gezerken yakalandılar

YURT genelinde kısıtlamalara uymak istemeyen vatandaşlar, çeşitli yollara başvuruyor. Yapılan incelemeler sonucu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi tarafından verilen basın kartının sahtesinin yapıldığı tespit edildi. Şahısların bu sahte kartlar ile polis kontrollerinde ceza almaktan kurtuldukları belirlendi. Kartları temin etme yolları tespit edilemeyen şahısların, kartlar için 500-2 bin lira arasında ücret ödediği ortaya çıktı.

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