AFAD'dan yapılan açıklamada, "Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 00.17'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.
#DEPREM: Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 00.17'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.— A F A D (@AFADBaskanlik) April 21, 2021
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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ÇEVRE İLLERDE HİSSEDİLDİ
Deprem İzmir, Manisa ve İstanbul'dan hissedildi.
Son dakika: Balıkesir'de korkutan deprem! İzmir'den de hissedildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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