Haberler Gündem Son dakika: Balıkesir'de korkutan deprem! İzmir'den de hissedildi

Son dakika: Balıkesir'de korkutan deprem! İzmir'den de hissedildi

AFAD'ın verilerine göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İzmir, İstanbul ve Manisa'dan da hissedildi.

22.04.2021, 00:27 Güncelleme Tarihi: 22.04.2021, 00:34