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Haberler Gündem Son dakika: Balıkesir'de korkutan deprem! İzmir'den de hissedildi

Son dakika: 'de korkutan deprem! 'den de hissedildi

AFAD'ın verilerine göre 'in ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem , ve Manisa'dan da hissedildi.

Son dakika: Balıkesir'de korkutan deprem! İzmir'den de hissedildi

22.04.2021, 00:27 Güncelleme Tarihi: 22.04.2021, 00:34

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 00.17'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.


ÇEVRE İLLERDE HİSSEDİLDİ

Deprem İzmir, Manisa ve İstanbul'dan hissedildi.

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