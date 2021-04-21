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Haberler Gündem ‘Vaka sayılarındaki artış hızı azaldı’

‘Vaka sayılarındaki artış hızı azaldı’

‘Vaka sayılarındaki artış hızı azaldı’

21.4.2021

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, alınan tedbirlerin ardından vaka sayısı artış hızının azaldığına dikkat çekti. Twitter'dan paylaşım yapan Bakan Koca, "Vaka sayıları da tedbirlerle birlikte azalacak. 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan illerimiz Düzce, Çanakkale, Zonguldak, Yozgat ve Yalova. Azalan illerimiz ise Kırklareli, Kilis, Samsun, Osmaniye ve Adıyaman. Vaka sayısı artış hızı azaldı. Vaka sayıları da tedbirlerle birlikte azalacak" ifadelerini kullandı.
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