Yerli solunum cihazı 30 ülkede

SAĞLIK Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın öncülüğünde Arçelik, ASELSAN, Baykar ve Biosys mühendislerinin geçen yıl seri üretimine başladığı Biyovent Yoğun Bakım Tipi Mekanik Ventilatör Cihazı 30'dan fazla ülkede hastalara nefes oluyor. Üretimin ASELSAN'da sürdüğünü belirten Biosys Biyomedikal Kurucusu ve Genel Müdürü Cemal Erdoğan, "20 bin cihaz üretildi, yaklaşık yüzde 50'si ihraç edildi. Afrika'ya da yardım amaçlı gönderildi" dedi.

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