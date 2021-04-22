Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde de 4 büyüklüğünde deprem yaşandı.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın verilerine göre deprem, saat 03.06'da ve 6,65 kilometre derinlik kaynaklı gerçekleşti.
Depremin merkez üssünün Datça'ya olan uzaklığı 33,56 kilometre olarak ölçüldü.Son dakika: Balıkesir'de korkutan deprem! İzmir'den de hissedildi
Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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