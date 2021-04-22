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Haberler Gündem Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem!

'da 4.1 büyüklüğünde !

Son dakika... AFAD'dan alınan bilgilere göre, 'nın Datça ilçesi açıklarında 'nde saat 03.06'da 4.1 büyüklüğünde meydana geldi.

Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem!

22.04.2021, 08:35

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde de 4 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın verilerine göre deprem, saat 03.06'da ve 6,65 kilometre derinlik kaynaklı gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya olan uzaklığı 33,56 kilometre olarak ölçüldü.

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