  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem SON DAKİKA... Ege'de bir deprem daha!

... 'de bir daha!

'nın ilçesi açıklarında, saat 22.49'da Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem, Datça'nın yanı sıra çevre ilçelerden de hissedildi.

SON DAKİKA... Ege'de bir deprem daha!
DHA

22.04.2021, 23:20 Güncelleme Tarihi: 22.04.2021, 23:55

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 22.49'da merkez üssü Ege Denizi olan Muğla'nın Datça ilçesinin 40 kilometre açığında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.08 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Datça'nın yanı sıra çevre ilçelerden de hissedildi. Depremde can ve mal kaybı olmadı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

SON DAKİKA... Ege'de bir deprem daha! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.